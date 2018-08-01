ИА «Ореанда-Новости». Согласно официальным источникам, запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III провалился.

По словам Джо Томаса, представителя Командования глобального удара военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, в ходе запуска были обнаружены некоторые отклонения, названные им аномалиями. Что именно произошло на первом этапе полета пока не известно. По данным официальных документов, для выяснения причин провала запуска проводится тщательное исследование. Оно затронет как техническую сторону полета, так и предполагаемый человеческий фактор.

Сообщается, что ракета была уничтожена в тот момент, когда она почти достигла намеченной цели. Произошло это в районе атолла Кваджалейн, входящем в Маршалловы острова в Тихом океане. По соображения безопасности запускаемая межконтинентальная баллистическая ракета была без боеголовки.

Представители Соединенных Штатов Америки сообщают, что данный запуск стал первым провальным инцидентом, начиная с 2011 года. Хотя, по факту, проблемы с ракетами американские войска испытывают систематически.

Еще в марте 2018 года при запуске противоракет MIM-104C, с двумя из них начались серьезные проблемы. Отказ машин комплекса Patriot PAC-2 SAM привел к тому, что одна из противоракет взорвалась в воздухе, обломки упали в воду, а вторая рухнула на жилые кварталы района Эр-Рияд.

Произошло это при перехвате семи выпущенных Саудовской Аравией ракет Burkan 2-H. Выяснилось, что противоракеты Patriot PAC-2 не в состоянии остановить боеголовки. Также не смогла оказать сопротивление и выпущенная баллистическая ракета. О данном инциденте открыто заявил журналист Бабак Тахваи.

Соединенные Штаты Америки всеми силами стараются скрыть проблемы собственных военно-воздушных сил. В связи с этим, представитель министерства обороны Эрик Паон заявил, что у России не может быть обломков американских ракет, известных под названием «Томагавк».

Пентагон выступает с официальным заявлением, что в Москве не могут храниться фрагменты ракет Соединенных Штатов Америки. Представители организации говорят о дезинформации, которую проводит Российская Федерация. В ходе выступления также было затронуто мнение России о целях Соединенных Штатах Америки в Сирии.

Напомним, что представители Министерства обороны Российской Федерации представили обломки «Томагавка» еще 25 апреля 2018 года.