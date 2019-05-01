ИА «Ореанда-Новости» США произвели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлён с базы Военно-воздушных сил на западном побережье страны. Учебная головная часть снаряда пролетела 4,2 тысячи миль (около 6,75 тысяч километров) и поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане. В сообщении пресс-службы Командования глобального удара военной авиации указано, что испытания ракеты демонстрируют «современность, функциональность и гибкость» сил американских ядерного сдерживания. Особо подчёркивается, что пуски не являются ответом на какие бы то ни было события в мире или противоречия в каких бы то ни было регионах.

Пробные запуски ракет Minuteman III производятся регулярно. Предыдущее испытание было осуществлено в феврале 2019 года. Ранее, летом 2018-го, сообщалось о неудачном запуске ракеты.