ИА «Ореанда-Новости». Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о президенте Владимире Путине, пишет «Интерфакс».



Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Отмечается, что Пахно оскорбительно, по мнению суда, высказался о Путине на своей странице в социальной сети. Адвокат мужчины заявил, что это решение будет обжаловано.



Известно, что этот штраф стал девятым по счёту, который назначали за неуважение к власти.