05.06.2019, 18:37
В Ставрополье на мужчину составили протокол о неуважении власти из-за поста о Путине
ИА «Ореанда-Новости». На мужчину из города Изобильный Ставропольского края составили административный протокол о неуважении к власти из-за публикации о президенте Владимире Путине, сообщает «Дождь».
Телеканал сообщает, что мужчина назвал Путина «фарисеем и дурным человеком с неправильными пищевыми привычками, который при этом ничего не умеет». При этом в пример российскому лидеру он привел нового главу Украины Владимира Зеленского.
Источник телеканала рассказала, что сначала мужчине позвонили из правоохранительных органов, а потом приехали на работу и забрали в полицию. В протоколе полицейские указали, что мужчина сделал запись, в которой есть «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме».
Телеканал сообщает, что мужчина назвал Путина «фарисеем и дурным человеком с неправильными пищевыми привычками, который при этом ничего не умеет». При этом в пример российскому лидеру он привел нового главу Украины Владимира Зеленского.
Источник телеканала рассказала, что сначала мужчине позвонили из правоохранительных органов, а потом приехали на работу и забрали в полицию. В протоколе полицейские указали, что мужчина сделал запись, в которой есть «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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