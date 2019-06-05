Телеканал сообщает, что мужчина назвал Путина «фарисеем и дурным человеком с неправильными пищевыми привычками, который при этом ничего не умеет». При этом в пример российскому лидеру он привел нового главу Украины Владимира Зеленского.Источник телеканала рассказала, что сначала мужчине позвонили из правоохранительных органов, а потом приехали на работу и забрали в полицию. В протоколе полицейские указали, что мужчина сделал запись, в которой есть «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме».