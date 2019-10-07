ИА «Ореанда-Новости». В Ставропольском крае в Нефтекумском городском округе волки напали на четырёх человек, сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что пострадавших пришлось госпитализировать. У них диагностированы покусанные раны на руках, ногах и плечах. Сейчас они проходят лечение, в частности, им были сделаны прививки о бешенства.



Местное Минприроды уже заявило, что была проведена облава на волков. Одно животное было убито, два – ранены. Сейчас у погибшего волка взяты анализы на предмет заболевания бешенством.