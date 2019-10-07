07.10.2019, 17:52
В Ставрополье волки покусали четырёх человек
ИА «Ореанда-Новости». В Ставропольском крае в Нефтекумском городском округе волки напали на четырёх человек, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что пострадавших пришлось госпитализировать. У них диагностированы покусанные раны на руках, ногах и плечах. Сейчас они проходят лечение, в частности, им были сделаны прививки о бешенства.
Местное Минприроды уже заявило, что была проведена облава на волков. Одно животное было убито, два – ранены. Сейчас у погибшего волка взяты анализы на предмет заболевания бешенством.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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