ИА «Ореанда-Новости».В Ставрополе ФСБ задержали мужчину, который планировал совершить несколько терактов. Подозреваемый находится в отделении полиции под стражей.

Как сообщают в пресс-службе УФСБ по Ставропольскому краю, мужчина подозревается в планировании совершения преступлений террористической направленности. Судом назначена мера пресечения правонарушения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются детали преступления, проверяется информация по делу.

В результате обыска места жительства были обнаружены предметы, из которых при наличии определённых навыков и знаний можно собрать самодельное взрывное устройство.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.