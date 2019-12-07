07.12.2019, 23:16
В Ставропольском крае 31 декабря сделают выходным
ИА «Ореанда-Новости». Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 31 декабря в регионе будет выходным, пишет «Коммерсант».
При этом рабочий день будет перенесён на 28 декабря. Это решение поддержали большинство жителей региона.
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днём в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней.
При этом рабочий день будет перенесён на 28 декабря. Это решение поддержали большинство жителей региона.
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днём в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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