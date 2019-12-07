ИА «Ореанда-Новости». Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 31 декабря в регионе будет выходным, пишет «Коммерсант».

При этом рабочий день будет перенесён на 28 декабря. Это решение поддержали большинство жителей региона.

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днём в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней.