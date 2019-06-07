07.06.2019, 21:12
В столичном регионе и Казани появятся фандоматы
ИА «Ореанда-Новости» В этом году в столичном регионе и Казани планируется установить специальные автоматы для приёма пластиковых и стеклянных бутылок – фандоматы.
В каждой точке предполагается наличие двух таких аппаратов: один – для пластиковых и алюминиевых бутылок, второй – для стеклянной тары. О совместном проекте договорились на ПМЭФ Российский экологический оператор (РЭО) и компания «РТ-Инвест».
В тестовом режиме проект будет запущен в Московском регионе и в Казани, после чего подобная практика будет введена во всех городах с населением более миллиона человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии