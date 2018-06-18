ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Москвы пообещал, что к осени в московских автобусах окончательно пропадут турникеты. Вместо них появятся валидаторы. Они будут стоять во всех автобусах. Такое поручение Сергей Собянин уже дал департаменту транспорта, они должны справиться с ним к сентябрю текущего года.

В планах закупить не меньше двух, а то и трёх тысяч валидаторов. Потом нужно провести установку их в общественном транспорте. Собянин обратился к руководству департамента транспорта в Москве с такой просьбой 18 июня, в понедельник, во время передачи в Мосгортранс новых автобусов.

Мэр отметил, что сейчас в столице много транспорта не оборудованы валидаторами, которые должны стоять у каждой двери в автобусе. Поэтому это большая работа – наладить бестурникетную систему до сентября.

При этом мэр города сказал, что с бестурникетную систему мало поставить, нужно научиться ещё работать с ней, но если сотрудники Мосгортранспорта поддерживают эту идею, то такую работу проведут.

Валидатор – это особое механическо-электронное или полностью электронное оборудование, которое устанавливают в общественном транспорте. Оно считывает проездной билет на бесконтактном носителе. Пассажиры оплачивают поездки вне транспорта, в самом автобусе наличие документа, удостоверяющего право на проезд лишь проверяется. Часто такие валидаторы ставят с турникетом, в Москве же хотят турникеты убрать. Отмечается, что в обслуживании валидаторы не требуют особых затрат.

Турникеты появились в Москве в 2002 году. Демонтировать их на некоторых популярных рейсах в Москве уже начали с начала этого года. Без них в салон автобуса зайти можно через любую дверь, там же оплатить проезд.

Собянин добавил, что обновление столичного автопарка походит к концу. Все новые автобусы будут современными и экологичными. При этом на высоком уровне в них заложена безопасность. На данный момент московский автобусный парк самый молодой в Европе.

Сами сотрудники столичного департамента транспорта отметили, что в новых автобусах есть система климат-контроля, и они оборудованы USB-разъемами для мобильных девайсов.



