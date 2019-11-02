ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр заявил, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что такой режим также введён и в Подмосковье. Связан такой погодный режим с усилением ветра. Предупреждение действует с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября.



"Жёлтый" - это второй из четырёх уровней погодной опасности. При этом в Москве на текущих выходных обещают потепление – 4 ноября в столице ожидается до 9 градусов выше нуля.