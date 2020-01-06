06.01.2020, 09:22
В столице России были украдены валюта и вещи на два миллиона рублей
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции Москвы было заведено дело о похищении из квартиры, расположенной на юго-западе столицы России, валюты, двенадцати наручных часов, золотых рюмок, серебряных вилок. Сумма похищенного оценивается в 2 миллиона рублей. Об этом рассказали в главке МВД Москвы.
Полиция установила, что вор проник в квартиру, вскрыв замки, и украл дорожную сумку, 15 тысяч евро, очки, двенадцать наручных часов, заколку из золота для галстука.
Заявлено, что порядка 2 миллионов рублей составил от кражи материальный ущерб.
Полиция установила, что вор проник в квартиру, вскрыв замки, и украл дорожную сумку, 15 тысяч евро, очки, двенадцать наручных часов, заколку из золота для галстука.
Заявлено, что порядка 2 миллионов рублей составил от кражи материальный ущерб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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