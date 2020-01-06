Сумма похищенного оценивается в 2 миллиона рублей. Об этом рассказали в главке МВД Москвы.Полиция установила, что вор проник в квартиру, вскрыв замки, и украл дорожную сумку, 15 тысяч евро, очки, двенадцать наручных часов, заколку из золота для галстука.Заявлено, что порядка 2 миллионов рублей составил от кражи материальный ущерб.