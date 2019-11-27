27.11.2019, 10:09
В столице России из автомобиля бизнесмена украли сумку с деньгами
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-службой главка МВД Москвы в среду было заявлено о похищении неизвестным порядка 5 миллионов рублей в центре столицы из принадлежащего предпринимателю автомобиля.
По данным ведомства, в один из столичных отделов полиции района во вторник вечером обратился бизнесмен, который заявил о краже денег.
Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов, побывавшими на месте преступления, установлено, что была неизвестным украдена из салона автомобиля Scoda Fabia сумка, в которой лежали порядка 4,8 миллиона рублей и несколько тысяч евро. Сейчас проводится проверка.
По данным ведомства, в один из столичных отделов полиции района во вторник вечером обратился бизнесмен, который заявил о краже денег.
Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов, побывавшими на месте преступления, установлено, что была неизвестным украдена из салона автомобиля Scoda Fabia сумка, в которой лежали порядка 4,8 миллиона рублей и несколько тысяч евро. Сейчас проводится проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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