По данным ведомства, в один из столичных отделов полиции района во вторник вечером обратился бизнесмен, который заявил о краже денег.Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов, побывавшими на месте преступления, установлено, что была неизвестным украдена из салона автомобиля Scoda Fabia сумка, в которой лежали порядка 4,8 миллиона рублей и несколько тысяч евро. Сейчас проводится проверка.