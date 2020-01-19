ИА «Ореанда-Новости». В праздник Крещение Господне в Москве в купели окунулись порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости. 

По информации агентства, к водоёмам и купелям в воскресенье пришли более 85 тысяч человек. Из пришедших к водоемам и купелям 53 тысячи купались. 

Известно, что наиболее посещаемыми москвичами и гостями столицы местами стали Святое озеро и пруды в Южном Бутово и Сокольниках. 

Сообщается, что купание в Москве продолжается и ожидается новый наплыв москвичей и гостей города к водоёмами и купелям.