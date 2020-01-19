19.01.2020, 11:16
В столице России на Крещение в купели окунулись более 50 тысяч москвичей
ИА «Ореанда-Новости». В праздник Крещение Господне в Москве в купели окунулись порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, к водоёмам и купелям в воскресенье пришли более 85 тысяч человек. Из пришедших к водоемам и купелям 53 тысячи купались.
Известно, что наиболее посещаемыми москвичами и гостями столицы местами стали Святое озеро и пруды в Южном Бутово и Сокольниках.
Сообщается, что купание в Москве продолжается и ожидается новый наплыв москвичей и гостей города к водоёмами и купелям.
По информации агентства, к водоёмам и купелям в воскресенье пришли более 85 тысяч человек. Из пришедших к водоемам и купелям 53 тысячи купались.
Известно, что наиболее посещаемыми москвичами и гостями столицы местами стали Святое озеро и пруды в Южном Бутово и Сокольниках.
Сообщается, что купание в Москве продолжается и ожидается новый наплыв москвичей и гостей города к водоёмами и купелям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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