Об этом происшествии в Москве рассказал телеканал РЕН ТВ, который ссылается на информацию от столичного управления МВД.Инцидент случился в районе Замоскворечье. Есть информация, чтоЖенщина обратилась в правоохранительные органы, однако в связи с сильным опьянением не смогла сообщить все детали случившегося.В настоящей момент состояние женщины устанавливают медики. По факту инцидента проводится проверка.