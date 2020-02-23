23.02.2020, 13:26
В столице России таксист забрал у гражданки Белоруссии деньги и паспорт и сбил её
ИА «Ореанда-Новости». В Москве таксист забрал у гражданки Белоруссии паспорт и телефон. Используя мобильное приложение, мужчина перевёл себе деньга, а после этого сбил уроженку Белоруссии. Об этом происшествии в Москве рассказал телеканал РЕН ТВ, который ссылается на информацию от столичного управления МВД.
Инцидент случился в районе Замоскворечье. Есть информация, что мужчина отнял у пострадавшей и другие документы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, однако в связи с сильным опьянением не смогла сообщить все детали случившегося.
В настоящей момент состояние женщины устанавливают медики. По факту инцидента проводится проверка.
Инцидент случился в районе Замоскворечье. Есть информация, что мужчина отнял у пострадавшей и другие документы. Женщина обратилась в правоохранительные органы, однако в связи с сильным опьянением не смогла сообщить все детали случившегося.
В настоящей момент состояние женщины устанавливают медики. По факту инцидента проводится проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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