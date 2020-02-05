В одной из аптек на Тверской заявили, что маски закончились в начале недели. Заявлено, что сейчас нет даже возможности заказать их, поскольку на маски большой ажиотаж и производитель не справляется.28 января мэром Москвы Сергеем Собяниным было сказано, что столичные власти намерены дополнительно закупать маски, респираторы, медицинское оборудование и защитные костюмы.