ИА «Ореанда-Новости». Агентство "Интерфакс", основываясь на результаты собственного мониторинга, сообщает, что во многих аптеках Москвы выявлен дефицит препаратов от коронавируса, которые рекомендовал Минздрав, и медицинских масок. 

В одной из аптек на Тверской заявили, что маски закончились в начале недели. Заявлено, что сейчас нет даже возможности заказать их, поскольку на маски большой ажиотаж и производитель не справляется. 

Сотрудники агентства побывали в четырёх аптеках, расположенных в центре Москвы, и ни в одной из них не было масок. 

28 января мэром Москвы Сергеем Собяниным было сказано, что столичные власти намерены дополнительно закупать маски, респираторы, медицинское оборудование и защитные костюмы. 