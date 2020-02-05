05.02.2020, 14:58
В столице России выявлен дефицит медицинских масок
ИА «Ореанда-Новости». Агентство "Интерфакс", основываясь на результаты собственного мониторинга, сообщает, что во многих аптеках Москвы выявлен дефицит препаратов от коронавируса, которые рекомендовал Минздрав, и медицинских масок.
В одной из аптек на Тверской заявили, что маски закончились в начале недели. Заявлено, что сейчас нет даже возможности заказать их, поскольку на маски большой ажиотаж и производитель не справляется.
Сотрудники агентства побывали в четырёх аптеках, расположенных в центре Москвы, и ни в одной из них не было масок.
28 января мэром Москвы Сергеем Собяниным было сказано, что столичные власти намерены дополнительно закупать маски, респираторы, медицинское оборудование и защитные костюмы.
В одной из аптек на Тверской заявили, что маски закончились в начале недели. Заявлено, что сейчас нет даже возможности заказать их, поскольку на маски большой ажиотаж и производитель не справляется.
Сотрудники агентства побывали в четырёх аптеках, расположенных в центре Москвы, и ни в одной из них не было масок.
28 января мэром Москвы Сергеем Собяниным было сказано, что столичные власти намерены дополнительно закупать маски, респираторы, медицинское оборудование и защитные костюмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии