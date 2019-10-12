ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации Роскосмос, пишет «МК».



Дело будет рассматривать Химкинский городской суд Московской области. Первое заседание назначено на 15 октября.



Фигурантами дела являются бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы Иван Третьяков. Их обвиняют в хищении денег через составления поддельных договоров.