ИА «Ореанда-Новости». В ХМАО правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста, пишет «Интерфакс».



Дело завели по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), оно открыто по итогам проверки информации в публикациях СМИ.



Следствие полагает, что 24 января в Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок её сотрудники избили корреспондента «СургутИнформ-ТВ», который пытался взять у них интервью. В результате нападения журналист получил травмы средней тяжести.