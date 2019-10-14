Сообщается, что ученик девятого класса опоздал на консультацию по подготовке к итоговой аттестации по математике. После этого учитель отстранила школьника от занятия.Суд посчитал, что права ребёнка на образование были нарушены. В итоге учебное заведение оштрафовали на сто тысяч рублей. Отмечается, что администрация школы будет обжаловать это решение.