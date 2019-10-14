14.10.2019, 18:44
В Сыктывкаре школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстранение ученика от занятий
ИА «Ореанда-Новости». В Сыктывкаре суд признал местную школу виновной в нарушении права на образование ученика, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что ученик девятого класса опоздал на консультацию по подготовке к итоговой аттестации по математике. После этого учитель отстранила школьника от занятия.
Суд посчитал, что права ребёнка на образование были нарушены. В итоге учебное заведение оштрафовали на сто тысяч рублей. Отмечается, что администрация школы будет обжаловать это решение.
Сообщается, что ученик девятого класса опоздал на консультацию по подготовке к итоговой аттестации по математике. После этого учитель отстранила школьника от занятия.
Суд посчитал, что права ребёнка на образование были нарушены. В итоге учебное заведение оштрафовали на сто тысяч рублей. Отмечается, что администрация школы будет обжаловать это решение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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