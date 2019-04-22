ИА «Ореанда-Новости» В Таганроге директор строительной компании ООО «СМУ-12» Евгений Кривенко получил 3.5 года колонии за хищения на сумму 37 миллионов рублей у обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Помимо обмана участников долевого строительства, Кривенко приобрёл незаконным путём участок в 7 тыс. кв. м, причинив обманутому продавцу ущерб на сумму около 26,3 млн рублей.

В сообщении прокуратуры сказано, что мошенник объявил дольщикам о заведомо ложных намерениях по окончании строительства и завладел их средствами. В итоге пострадали 35 граждан. Наказание глава строительной компании будет отбывать в исправительной колонии общего режима.