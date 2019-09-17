ИА «Ореанда-Новости». На учеников одной из школ Таганрога во время урока физики упала часть полочной отделки.



В результате инцидента никто не пострадал. Кабинет закрыли, а покрытие потолка уже сняли, ремонтные работы уже закончены. Сейчас проверяются потолки во всех остальных кабинетах.



В городской администрации заметили, что школа была построена ещё до войны. В прошлом году проводился капитальный ремонт, но кабинеты он не затронул.