Женщины, как и некоторые мужские команды, будут выступать на танках Т-72Б3.Всего в соревнованиях примут участие команды из 25 стран. В этом году впервые будут участвовать команды из Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки. Участники продемонстрируют мастерство вождения и точность стрельбы. Открытие соревнований пройдёт 3 августа в парке «Патриот» в Подмосковье.