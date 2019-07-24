24.07.2019, 16:43
В «Танковом биатлоне» впервые будут участвовать женские экипажи
ИА «Ореанда-Новости». Первый раз в истории армейского конкурса «Танковый биатлон» пройдут соревнования между женскими экипажами, пишет «МК».
Женщины, как и некоторые мужские команды, будут выступать на танках Т-72Б3.
Всего в соревнованиях примут участие команды из 25 стран. В этом году впервые будут участвовать команды из Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки. Участники продемонстрируют мастерство вождения и точность стрельбы. Открытие соревнований пройдёт 3 августа в парке «Патриот» в Подмосковье.
Женщины, как и некоторые мужские команды, будут выступать на танках Т-72Б3.
Всего в соревнованиях примут участие команды из 25 стран. В этом году впервые будут участвовать команды из Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки. Участники продемонстрируют мастерство вождения и точность стрельбы. Открытие соревнований пройдёт 3 августа в парке «Патриот» в Подмосковье.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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