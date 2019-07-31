ИА «Ореанда-Новости» Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ФСБ и МВД предотвратили террористический акт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. Оба готовивших акцию сторонника запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» задержаны.

У подозреваемых были изъяты взрывчатка и элементы самодельных взрывных устройств. В сообщении ЦОС ФСБ указано, что помимо прочего данные лица «причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма». Личности злоумышленников не разглашаются в интересах следствия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.