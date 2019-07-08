ИА «Ореанда-Новости» Сармановский районный суд Республики Татарстан принял решение о прекращении производства об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.

В марте в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Мелкое хулиганство», части 3 о выражении явного неуважения к обществу, государству и государственным символам. Было установлено, что Семин под псевдонимом опубликовал в Интернете высказывание, которое, в соответствии с протоколом, выражало явное неуважение к деятельности партии «Единая Россия».

Судья Рустем Ханипов указал на то, что не было проведено экспертизы о том, выражен ли текст в «неприличной форме», как того требует норма закона. «Негативность оценки деятельности той или иной партии… содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения», – написано в постановлении суда.

Стороны имеют право в установленные законом сроки обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.