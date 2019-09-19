ИА «Ореанда-Новости». В Агрызском районе Татарстана полиция задержала мужчину, которых хранил у себя дома марихуану, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что в доме у жителя села Кулегаш полицейские нашли 69,9 грамма марихуаны и 41,27 грамма конопли. Мужчина заявил, что собирался использовать наркотики для прикормки рыбы.



Сейчас в отношении мужчины завели уголовное дело по статье о хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Его отпустили под подписку о невыезде.