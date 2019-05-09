ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны. В одном из парков города был задержан мужчина с флагом Советского Союза. Сначала он был предупреждён о запрете на демонстрацию советских символов в общественных местах, но он не обратил на это внимания.

Возле парка собрались протестующие против акции «Бессмертный полк», которые полагают, что она является пророссийской. Один из их числа также задержан полицией. Ему вменяется хулиганство, а именно словесные оскорбления участников шествия.

Сообщается, что во время проведения марша сотрудники полиции отделили участников двух движений друг от друга «живым щитом».