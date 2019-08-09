ИА «Ореанда-Новости» Газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда» опубликовала инфографику, в соответствии с которой в течение недели воздушную разведку вблизи границ России вели 17 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.

Указывается, что за этот период дежурные истребители Военно-воздушных сил России 12 раз поднимались в воздух на перехват воздушных судов иностранных государств и их сопровождение, чтобы не допустить нарушений государственной границы.