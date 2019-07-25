ИА «Ореанда-Новости». Трое преступников в камуфляжной форме ограбили тольяттинский офис, сообщает «Интерфакс».



Пока точная сумма похищенного устанавливается, однако местные СМИ пишут, что грабители вынесли из офисе около 15 миллионов рублей. После ограбления они уехали на внедорожнике Porsche Cayenne.



Отмечается, что пострадавших в результате нападения нет. Уже известно, что грабители были без оружия.