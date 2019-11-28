В Тольятти мужчине, избившему до смерти годовалую дочь, дали 20 лет тюрьмы
ИА «Ореанда-Новости». В Тольятти на 20 лет осудили мужчину, который избил до смерти свою годовалую дочь.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы СУСК по региону.
Как заявили в ведомстве, самарский областной суд осудил мужчину на 20 лет строгого режима. Мужчина избил свою собственную годовалую дочь, что и стало причиной её смерти.
Девочка была доставлена в больницу после того, как пьяный мужчина нанёс ей телесные повреждения. Ребёнок скончался на следующий день в больнице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, СК провёл проверку.
Отец девочки отправится в исправительную колонию строгого режима.
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