ИА «Ореанда-Новости». В Тольятти на 20 лет осудили мужчину, который избил до смерти свою годовалую дочь.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы СУСК по региону.

Как заявили в ведомстве, самарский областной суд осудил мужчину на 20 лет строгого режима. Мужчина избил свою собственную годовалую дочь, что и стало причиной её смерти.

Девочка была доставлена в больницу после того, как пьяный мужчина нанёс ей телесные повреждения. Ребёнок скончался на следующий день в больнице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, СК провёл проверку.

Отец девочки отправится в исправительную колонию строгого режима.