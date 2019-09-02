ИА «Ореанда-Новости». В Томске управляющая компания добилась списания со счёта пятилетней девочки, чтобы погасить долги её отца по ЖКХ, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что прошлой осенью девочка получила в собственность квартиру, в которой ранее по договору соцнайма жил её отец. Мужчина накопил много долгов по коммуналке. В 2016 году он скончался.



Управляющая компания потребовала от малолетней собственницы заплатить долги за услуги, предоставленные её отцу. Опекун ребёнка пожаловался в прокуратуру, которая обвинила УК в нарушении прав несовершеннолетнего. В результате разбирательств со счёта девочки было списано 200 тысяч рублей в счёт погашения долгов.



