03.02.2020, 19:16
В томском аэропорту были приостановлены все рейсы
ИА «Ореанда-Новости». В томском аэропорту были приостановлены все рейсы из-за самолёта авиакомпании «Руслайн», который приземлился в Томске с частично разрушенной стойкой шасси.
Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в 05-46 по местному времени или в 01-46 по МСК. При посадке у самолёта сломалось шасси. Воздушное транспортное средство перекрыло все взлётно-посадочные полосы. На борту самолёта находились 32 пассажира и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Но работа аэропорта Толмачёво была временно приостановлена, пока авиалайнер не был эвакуирован с полос.
Все вылеты, начиная с 06-00 по местному времени или в 02-00 по МСК, были задержаны. Эвакуировать самолёт смогли только к 14-00 по местному времени. В течение 2 часов все задержанные самолёты смогли вылететь. С 16-00 по местному времени или с 10-00 по МСК аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме.
Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в 05-46 по местному времени или в 01-46 по МСК. При посадке у самолёта сломалось шасси. Воздушное транспортное средство перекрыло все взлётно-посадочные полосы. На борту самолёта находились 32 пассажира и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Но работа аэропорта Толмачёво была временно приостановлена, пока авиалайнер не был эвакуирован с полос.
Все вылеты, начиная с 06-00 по местному времени или в 02-00 по МСК, были задержаны. Эвакуировать самолёт смогли только к 14-00 по местному времени. В течение 2 часов все задержанные самолёты смогли вылететь. С 16-00 по местному времени или с 10-00 по МСК аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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