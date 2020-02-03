



Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в 05-46 по местному времени или в 01-46 по МСК.На борту самолёта находились 32 пассажира и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Но работа аэропорта Толмачёво была временно приостановлена, пока авиалайнер не был эвакуирован с полос.Все вылеты, начиная с 06-00 по местному времени или в 02-00 по МСК, были задержаны. Эвакуировать самолёт смогли только к 14-00 по местному времени. В течение 2 часов все задержанные самолёты смогли вылететь.