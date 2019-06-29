ИА «Ореанда-Новости». В новосибирском Академгородке произошёл конфликт со стрельбой.



Инцидент произошёл в торговом центре «Эдем». Двое мужчин начали спор из-за девушки. В результате конфликта один вытащил пистолет и расстрелял другого. Мужчина скончался на месте.



По предварительным данным, девушка, которая стала причиной конфликта, работает в одном из ресторанов, представленных на фуд-корте. Сейчас там работает полиция.