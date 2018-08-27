ИА «Ореанда-Новости». Власти трёх районов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Сейчас в Приморье открыты четыре пункта временного размещения, пока там 18 человек. По прогнозам Министерства чрезвычайных ситуаций, 27 августа ситуация с паводком может усложнится, уровень воды может повыситься на реке Раздольная в нескольких районах, что может привести к затоплению близлежащих территорий.



Метеорологи спрогнозировали, что в Приморье тайфун Soulik может вызвать сильные дожди и ураган, также синоптики сообщили о повышении уровня рек на 2,5 метра и возможных четырёхметровых волнах на востоке залива Петра Великого. В связи с этим в Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах — режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас в Приморье 18 человек находятся в пунктах временных размещений, шесть из них – дети. Всего открыто четыре пункта, они могут вместить 410 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. При этом два пункта действуют в Уссурийске и по одному — в Михайловском и Октябрьском районах. Людей обеспечивают трёхразовым горячим питанием и питьём. Также в пунктах имеются предметы первой необходимости и медикаменты.

Пострадавшим людям компенсируют ущерб, однако это будет сделано после того, как его сумму оценит специальная комиссия. Вице-губернатор Александр Костенко сообщил, что в резерве заложена сумма 10 тысяч на тех, у кого подтопило дом или затопило огород. А если пострадал и дом, и огород, то деньги суммируются.

Например, в Михайловском районе были затоплены 56 жилых домов и 352 придомовых территории. А в Уссурийске затопило около 200 домов и территорий, но пока заявление о возмещении ущерба подали только 13 человек.



При этом Борис Кубай руководитель Приморгидромета, сообщил, что дожди в Приморской крае будут идти до 30 августа. А пик паводка придется на 27 августа. Сегодня уровень воды может повыситься на реке Раздольная в Октябрьском, Уссурийском районах, что может привести к затоплению близлежащих территорий. При этом в ведомстве отметили, что с 28 августа уровень воды на реке начнет убывать.

Сейчас из-за подтоплений проезд отсутствует на дорогах в 11 районах. Где осадки уже прекратились, техника «Примавтодора» выходит на укрепление и выравнивание грунтовых дорог.



