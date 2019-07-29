ИА «Ореанда-Новости». В Красноярском крае, Иркутской области, а также в некоторых районах Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, пишет РИА Новости.

В МЧС сообщили, что наибольший масштаб бедствия наблюдается в Якутии, Красноярской крае и Иркутской области.

Замглавы МЧС Александр Чуприян ранее сообщал, что пожарами охвачены уже почти три миллиона гектаров леса. Всего пожарные зафиксировали 500 очагов, площадь которых увеличивается. В министерстве подчёркивают, что угрозы населённым пунктам нет.