ИА «Ореанда-Новости». Бизнес-общество обратилось в Министерство труда России с просьбой ввести в Трудовой кодекс правки, которые разрешат коммерческим компаниям увольнять сотрудников по такой причине, как утрата доверия. Об этом пишет газета «Известия».

Минтруд может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения – в связи с утратой доверия, с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество. Об этом в четверг, 19 июля, сообщила газета «Известия».

Издание ссылается на слова Дмитрия Баснака, директора департамента государственной службы Министерства труда. По словам чиновника, такое изменение возможно, и его стоит внести в Трудовой кодекс страны, но не для всех компаний, а для ограниченного круга фирм. Также Дмитрий Баснак уточнил, что этот вопрос находится в Минтруда на обсуждении.

Стоит отметить, что такая причина увольнения «в связи с утратой доверия» существует в кодексе, но применима только для государственных служащих, работников, которые обслуживают денежные и (или) товарные ценности, а также для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Издание «Известия» уточняет, что бизнесмены попросили ввести такую норму и для коммерческих структур для того, чтобы сократить случаи промышленного шпионажа. Это поможет бороться с недобросовестной конкуренцией, а также будет способствовать сохранению интеллектуальной собственности компаний.

Напомним, ранее в Минтруда сообщали, что будут отслеживать в компаниях и организациях факты увольнения пожилых сотрудников. Каждый случай планируют разбирать, привлекая к этому прокуратуру. Причём мониторинг начнут ещё до пенсионной реформы в России. Если будет подозрение, что человека уволили по возрасту, – начнётся внеплановая проверка. Просьбу о внеплановой проверке можно запросить, написав жалобу на сайт «Онлайн-инспекция».



