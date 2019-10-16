16.10.2019, 20:55
В центре Москвы водитель с ножом напал на пассажира
ИА «Ореанда-Новости». В Москве водитель автомобиля Skoda ударил пассажира ножом и ограбил, пишет «МК» со ссылкой на столичный главк.
Сообщается, что водитель забрал у пассажира сумку с вещами и деньгами. После нападения он высадил раненого на Тестовской улице и скрылся.
Сейчас полиция пытается задержать преступника. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сообщается, что водитель забрал у пассажира сумку с вещами и деньгами. После нападения он высадил раненого на Тестовской улице и скрылся.
Сейчас полиция пытается задержать преступника. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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