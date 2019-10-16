ИА «Ореанда-Новости». В Москве водитель автомобиля Skoda ударил пассажира ножом и ограбил, пишет «МК» со ссылкой на столичный главк.

Сообщается, что водитель забрал у пассажира сумку с вещами и деньгами. После нападения он высадил раненого на Тестовской улице и скрылся.

Сейчас полиция пытается задержать преступника. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.