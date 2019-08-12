ИА «Ореанда-Новости». Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, пишет «Интерфакс».



Памфилова отметила, что в законе нет возможности переносить выборы. Она напомнила, что депутаты этого созыва были избраны 14 сентября 2014 года, поэтому новый созыв должен быть избран не позже этого срока.



Руководитель ЦИК подчеркнула, что ведомство внимательно следит за ходом избирательных кампаний.



Ранее недопущенный до выборов независимый кандидат Илья Яшин призвал Памфилову перенести выборы на конец осени, потребовав допустить оппозицию.