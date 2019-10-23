ИА «Ореанда-Новости». В пострадавшем от наводнения Тулуне в Иркутской области загорелся строительный мусор, который скопился там после ЧС, пишет «Интерфакс».



Огнём оказалась охвачена площадь в 3 га. Отмечается, что у пожара множество очагов. В МЧС заявили, что пострадавших и угрозы населению нет. Свалку сейчас опахали по периметру, чтобы огонь не распространился и дальше.



Сейчас спасатели вместе с полицейскими выясняют, по какой причине произошло возгорание.