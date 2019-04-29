ИА «Ореанда-Новости». На военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве подросток подорвался на снаряде. Это произошло в субботу, 27 апреля, проинформировал глава республики Шолбан Кара-оол.

Мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии, утром в понедельник его состояние улучшилось – он стабилен, в сознании, угрозы для жизни нет, сообщил министр здравоохранения республики Орлан Донгак.

В военном комиссариате уточнили, что вместе с пострадавшим подростком на полигон пробрались ещё двое несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, дело ведут военные следователи.