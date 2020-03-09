09.03.2020, 12:52
В Тверской области в реке обнаружено тело пропавшей девочки
ИА «Ореанда-Новости». В СК РФ рассказали об обнаружении тела девочки, которая 8 марта пропала в Тверской области, в местной реке.
Заявлено, что вечером восьмого марта поступило в следственной отдел заявление о пропаже девочки 2013 года рождения, которая проживала в населённом пункте Чамерово, расположенном в Весьегонском районе. Утверждается, что девочка вышла погулять рядом с домом и исчезла.
Тело погибшего ребёнка было найдено в реке Сыроверка, которая протекает на территории населённого пункта Чамерово, сотрудниками МЧС.
Заявлено, что вечером восьмого марта поступило в следственной отдел заявление о пропаже девочки 2013 года рождения, которая проживала в населённом пункте Чамерово, расположенном в Весьегонском районе. Утверждается, что девочка вышла погулять рядом с домом и исчезла.
Тело погибшего ребёнка было найдено в реке Сыроверка, которая протекает на территории населённого пункта Чамерово, сотрудниками МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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