Заявлено, что вечером восьмого марта поступило в следственной отдел заявление о пропаже девочки 2013 года рождения, которая проживала в населённом пункте Чамерово, расположенном в Весьегонском районе. Утверждается, что девочка вышла погулять рядом с домом и исчезла.Тело погибшего ребёнка было найдено в реке Сыроверка, которая протекает на территории населённого пункта Чамерово, сотрудниками МЧС.