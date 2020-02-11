ИА «Ореанда-Новости». На школьника из Тюмени завели административное дело о мелком хулиганстве из-за розыгрыша про коронавирус, пишет «МК».



Ранее в соцсетях появился ролик, в котором подросток вместе с друзьями, надев костюмы химзащиты, имитировали поимку якобы зараженных коронавирусом граждан.



Роликом заинтересовались в МВД. Там нашли автора – им оказался 17-летний школьник. Теперь материалы дела будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.