ИА «Ореанда-Новости». В Тюмени группа мужчин 25 апреля напала на медиков бригады скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов помочь человеку, сообщает пресс-секретарь городской станции скорой помощи Ирина Бердюгина.

Как выяснилось, очевидцы вызвали «скорую» мужчине, который лежал без сознания возле жилого дома на улице Московский тракт. Когда ему стали оказывать помощь медсотрудники, находившиеся рядом мужчины повели себя неадекватно и даже агрессивно: стали нецензурно выражаться и распускать руки, поэтому врачи покинули место вызова. О чём незамедлительно доложили руководству.

Позже мужчину осмотрели в присутствии полиции, однако он отказался ехать в больницу и скрылся, медики написали заявление на нападавших мужчин о привлечении их к ответсвенности за свой поступок.