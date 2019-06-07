ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ) после того, как отправил однокурсникам сообщения с угрозами.

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ректора вуза Елену Дружинину.

Кроме того, дома у учащегося были обнаружены боеприпасы, заявили в МВД. Отмечается, что молодой человек 1998 года рождения перевёлся в вуз в конце апреля. Ранее у студента проявлялись признаки антисоциального и неадекватного поведения. 5 июня он был отчислен из учебного учреждения за низкую успеваемость.

Отмечается, что студент прислал угрозы в общий чат. В ходе оперативных мероприятий у него были найдены боеприпасы – патроны, в отношении студента было заведено дело о незаконном хранении боеприпасов.