05.02.2020, 16:07
В Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем в поддержку эвакуированных из Китая
ИА «Ореанда-Новости». Жители Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы обратить внимание на паники в соцсетях из-за размещения в городском санатории эвакуированных из Китая россиян, пишет «Интерфакс».
Тюменцы записывают слова поддержки тем, кого отправили на карантин, и размещают их в Instagram.
Таким образом жители города ответили на большое количество комментариев под постом главы области Александра Моора о готовности принимать эвакуированных из Китая в созданном в регионе карантинном пункте. Некоторые тюменцы возмутились таким решением, заявив, что их мнения никто не спросил.
Напомним, в Тюмень прибыли два самолёта из Китая, эвакуированных россиян поместили в лечебно-реабилитационный центр в 30 километрах от Тюмени. Там они будет две недели находиться на карантине.
Тюменцы записывают слова поддержки тем, кого отправили на карантин, и размещают их в Instagram.
Таким образом жители города ответили на большое количество комментариев под постом главы области Александра Моора о готовности принимать эвакуированных из Китая в созданном в регионе карантинном пункте. Некоторые тюменцы возмутились таким решением, заявив, что их мнения никто не спросил.
Напомним, в Тюмень прибыли два самолёта из Китая, эвакуированных россиян поместили в лечебно-реабилитационный центр в 30 километрах от Тюмени. Там они будет две недели находиться на карантине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии