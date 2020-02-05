Тюменцы записывают слова поддержки тем, кого отправили на карантин, и размещают их в Instagram.Таким образом жители города ответили на большое количество комментариев под постом главы области Александра Моора о готовности принимать эвакуированных из Китая в созданном в регионе карантинном пункте. Некоторые тюменцы возмутились таким решением, заявив, что их мнения никто не спросил.Напомним, в Тюмень прибыли два самолёта из Китая, эвакуированных россиян поместили в лечебно-реабилитационный центр в 30 километрах от Тюмени. Там они будет две недели находиться на карантине.