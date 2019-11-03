ИА «Ореанда-Новости» В 12:40 на пульт единой диспетчерской службы города Глазов, который находится на севере Удмуртской Республики, поступило сообщение о том, что мужчина провалился под лёд. По информации регионального МЧС, инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Безвиль». Погибшим оказался 44-летний местный житель. В 13:30 сотрудники МЧС нашли тело в промоине пруда и подняли погибшего. Сообщается, что глубина воды на месте происшествия составляет больше 2,5 метров.



Спасатели напоминают, что выходить на неокрепший лёд – опасно для жизни и здоровья.