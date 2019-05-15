ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы ищут мужчину, который совершил нападение на девочку в лифте одного из жилых домой, пишут РИА Новости.

Отмечается, что вовремя вмешались соседи, которые выскочили на крики ребёнка. Они и спугнули преступника, 12-летняя девочка не пострадала. Мужчина успел убежать.

Полиция возбудила уголовное дело, следователи сейчас проводят все необходимые действия, чтобы установить личность преступника.