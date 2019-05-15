15.05.2019, 10:16
В Уфе ищут мужчину, который напал в лифте на девочку
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы ищут мужчину, который совершил нападение на девочку в лифте одного из жилых домой, пишут РИА Новости.
Отмечается, что вовремя вмешались соседи, которые выскочили на крики ребёнка. Они и спугнули преступника, 12-летняя девочка не пострадала. Мужчина успел убежать.
Полиция возбудила уголовное дело, следователи сейчас проводят все необходимые действия, чтобы установить личность преступника.
Отмечается, что вовремя вмешались соседи, которые выскочили на крики ребёнка. Они и спугнули преступника, 12-летняя девочка не пострадала. Мужчина успел убежать.
Полиция возбудила уголовное дело, следователи сейчас проводят все необходимые действия, чтобы установить личность преступника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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