Отмечается, что вовремя вмешались соседи, которые выскочили на крики ребёнка. Они и спугнули преступника, 12-летняя девочка не пострадала. Мужчина успел убежать.Полиция возбудила уголовное дело, следователи сейчас проводят все необходимые действия, чтобы установить личность преступника.