ИА «Ореанда-Новости». Уфимец поджёг мечеть, когда пытался найти муллу в темноте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Инцидент произошёл в Уфе в мечети «Хамза». Мужчина, который поджёг мечеть, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью местный житель проходил мимо мечети. Он заметил, что двери не заперты, и будучи пьяным, решил заглянуть туда. Чтобы найти муллу, он зажёг спичку, но никого не нашёл. После этого он выбросил спичку на пол и вышел, чем спровоцировал возгорание.

В огне никто не пострадал, однако по факту порчи чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде, пока эксперты подсчитывают сумму нанесённого ущерба.