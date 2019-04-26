ИА «Ореанда-Новости» В Уфе в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже семьи из пяти человек, в том числе трёх детей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.

Ранее ГТРК «Башкортостан» сообщала, что пропала 40-летняя женщина, двое её несовершеннолетних сыновей, а также 22-летняя дочь женщины с годовалым сыном. По информации телеканала, мужчина, который может быть причастен к массовому убийству, свёл счёты с жизнью.

По информации источника агентства, родственники пропавших обратились в полицию в апреле, хотя, по неподтверждённой информации, семья пропала ещё в ноябре.