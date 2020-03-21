ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ по Башкирии провели в Уфе специальную операцию по задержанию подозреваемых, пишут «Известия».



Во время спецоперации случилась перестрелка. Источник издания сообщает, что есть погибшие.



При этом в ФСБ пока инцидент никак не комментируют. На место перестрелки никого не пускают. Сообщается, что огонь открыли по машине преступников, которые, по некоторым данным, везли взрывчатку.