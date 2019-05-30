ИА «Ореанда-Новости» В Улан-Удэ ветер перевернул батут, на котором прыгали маленькие дети. Инцидент произошёл в столице Бурятии в четверг утром. Об этом пишет ТАСС. Очевидцы отмечают, что дети упали на асфальт с высоты около четырёх метров.

Предположительно, один из тросов, которыми был закреплён аттракцион, не выдержал.В результате происшествия пострадали пятеро детей, трое малышей госпитализированы в отделение реанимации. На месте трагедии работает следственная группа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.