ИА «Ореанда-Новости». В Ульяновске трёхлетний малыш погиб во время игры в прятки с родителями, пишет «МК».



Трагедия случилась на улице Отрадной в Засвияжском района города. Родители играли с малышом в прятки, тот ушёл прятаться в свою комнату и пропал. Родители искали его в течение получаса.



В итоге ребёнка нашли в кровати-трансформере. К тому моменту он был уже мертв. Вероятно, ребёнок скончался из-за нехватки воздуха. Ведётся проверка.